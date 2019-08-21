تدخلت مصالح الحماية المدنية لبلدية الجباحية صباح اليوم لتقديم الإسعافات وتحويل الجرحى في حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين.

قال عبدات يوسف المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية في تصريح لـ "الخبر" أن مصالحه تلقت نداء في حدود الساعة السادسة والربع من صباح اليوم لأجل التدخل وإنقاذ مصابين إثر حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين قادمة من ولاية تبسة بالطريق السيار شرق ـ غرب بنقطة بلحنش بعد المنحدر المعروف بـ "تيتانيك" حيث تدخل عناصر وحدة الجباحية مدعومة بفرق بلدية عمر والبويرة لتقديم الإسعافات وتحويل الحالات الحرجة نحو مستشفيات البويرة والأخضرية .

وتم التكفل بـ 31 مصابا كانوا على متن الحافلة في حين تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن لتحديد أسباب الحادث.