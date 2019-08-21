أعرب نجم نادي يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو عن إمكانية اعتزاله كرة القدم مع نهاية الموسم الحالي، في وقت أردف رونالدو أن هذا الأمر قد لا يحصل وأنه قد يستمر في اللعب حتى يبلغ من العمر 41 عاماً.

وكان اللاعب البرتغالي قد وقع قبل فترة على عقد يبقيه مع نادي يوفنتوس لأربعة أعوام، حيث نجح في الفوز مع النادي بلقب الدوري الايطالي.

وأضاف رونالدو أنه قد ينهي مسيرته الموسم القادم، معترفاً أن حالته البدنية الحالية تمكنه من الاستمرار في اللعب حتى سن الـ 41.