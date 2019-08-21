أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تنصيب فوج عمل لتقديم مقترحات عملية لتعزيز استعمال اللغة الإنجليزية.

في إرسالية مؤرخة يوم 18 أوت الجاري ابلغ بوزيد الطيب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رؤساء الندوات الجهوية تنصيب فوج تفكير قطاعي يضم مختصين في الميدان ومسؤولين بالإدارة المركزية لتقديم مقترحات عملية بخصوص الموضوع.

وورد في الوثيقة إياها "في هذا الشأن أطلب منكم اقتراح 6 خبراء من الأساتذة والباحثين المختصين والمؤهلين، لا سيما في اللسانيات واللغة الإنجليزية".

وقال الوزير أيضا إن تنصيب هذا الفوج جاء "في إطار مساعي دائرتنا الوزارية لتحسين مرئية النشاط التعليمي والبحثي لمؤسسات التعليم العالي الجزائرية، وكذا تفتحها على المحيط الدولي، وتطبيقا لنتائج الندوة الوطنية للجامعات بتاريخ الفاتح أوت".