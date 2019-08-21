أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أن الحكومة وافقت على رفع التجميد عن أزيد من 1600 منصب عمل في القطاع، مشيرة إلى فتح المجال أمام الخواص للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت غنية الدالية في زيارة عمل إلى ولاية ميلة أمس، أنه سيتم الإعلان قريبا عن مسابقة التوظيف لـ 1622 منصب عمل في القطاع، وفي جميع التخصصات، معلنة عن التفكير في فتح المجال أمام الخواص للتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، حتى تتركز الجهود على الفئات المعوزة ، مشددة على أن العملية ستكون في إطار منظم يحترم التكفل البيداغوجي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وليست مجرد تجارة ربحية .