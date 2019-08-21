أفادت حصيلة جديدة مؤقتة اليوم الأربعاء بارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجاج الجزائريين إلى 22 حاجا.

وقال الدكتور محمود دحمان مسؤول البعثة الطبية لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه " توفيت اليوم الحاجة بوطاجين فاطمة الزهراء (62 سنة) من مواليد 22 نوفمبر 1957 بالأبيار وتقطن حاليا ببلدية الشراڤة ولاية الجزائر".

وأبرز بأن المتوفية لفظت أنفاسها الأخيرة بمستشفي "النور" بمكة حيث كانت تعاني من سرطان الثدي في مرحلة متقدمة وقد رفضت الدخول إلي غرفة الإنعاش.

وأشار إلي أن المرحومة كانت تقطن بفندق " السيريجي 1" غرفة رقم 614 .

من جهة أخرى أضاف نفس المصدر أن عدد الحجاج الجزائريين في المستشفيات السعودية ارتفع اليوم ليبلغ 17 شخصا.