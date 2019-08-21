أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي عن تعاقده مع اللاعب الفرنسي فرانك ريبيري.

وكان اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا قد غادر بايرن ميونيخ في شهر جوان بعد 12 عامًا في النادي، ووقع عقدًا لمدة عامين مع النادي الإيطالي، والذي سيتقاضى بموجبه حوالي 4.1 مليون جنيه إسترليني (4.5 مليون أورو) في الموسم الواحد.

كما تم استقبال اللاعب الدولي الفرنسي السابق، الذي حصل على 23 كأسًا خلال فترة إقامته في أليانز أرينا، من قبل المؤيدين في مطار فيرينز-بيريتولا صباح الأربعاء.