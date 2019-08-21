كشف نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو، أنه قد يضع حدا لمسيرته الكروية العام المقبل، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه ربما يتمكن من اللعب حتى سن الـ40 أو الـ41.

وقال رونالدو - في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا" اليوم الأربعاء: "لا أحتاج كرة القدم من أجل العيش جيدا، فأنا مرتاح ماديا. لكن ما أحتاج إليه هو مشاريع جذابة و"اليوفي" أحد هذه المشاريع. فأنا دائما ما أحببت هذا الفريق فهم الأفضل في إيطاليا وأحد أفضل الفرق في العالم".

وأضاف رونالدو (34 عاما) "قد أعتزل العام القادم أو ألعب حتى سن الأربعين أو الحادي والأربعين، لا أدري. لكني دائما أقول إنه علي الاستمتاع بوقتي والحاضر ممتاز ويتعين علي الاستمتاع به".

وتابع: "لا أعتقد بأن هناك لاعبا حطم الأرقام القياسية أكثر مني. لم يكن سهلا علي مغادرة ريال مدريد فقد لعبت هناك 9 أعوام أي نسبة 60% من مسيرتي. ورفعت 17 كأسا وأصبحت عادة بالنسبة لي، إلا أنني أردت خوض تحد مختلف وأنا سعيد للغاية هنا".