أفاد المهاجم الدولي الجزائري، إسلام سليماني، المُعار من ليستر سيتي الإنجليزي إلى نادي موناكو الفرنسي لموسم واحد، أنه جاء ليساعد فريقه الجديد لبلوغ أهدافه، سيما التأهل إلى منافسة أوروبية الموسم المقبل.

وصرح سليماني اليوم الأربعاء للموقع الرسمي لنادي الإمارة قائلا "أنا جد مسرور للتعاقد مع موناكو، فهو ناد كبير يطمح لاحتلال إحدى المراتب الأولى في البطولة والتأهل إلى مسابقة أوروبية. سأقدم كل ما لدي لمساعدة الفريق على تحقيق أهدافه".

وقضى سليماني (31 سنة) موسما كارثيا مع نادي فينرباشي التركي (2018-2019)، لكنه أنقذه بلقب بطل إفريقيا للأمم مع منتخب "الخُضر" في دورة مصر-2019.

ويسعى الهدّاف السابق لنادي شباب بلوزداد الجزائري إلى بعث مشواره الكروي مجددا من بوابة البطولة الفرنسية "ليغ 1".

وأثنى نائب رئيس نادي موناكو اوليغ بيتروف على إمكانيات القناص السابق لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، وينتظر الكثير منه لدفع فريقه لإيجاد مكانته الفعلية ضمن مقدمة جدول ترتيب "ليغ 1".

"مرحبا بإسلام سليماني. فهو مهاجم قوي وهدّاف قد أبان عن قدراته في البطولتين البرتغالية والإنجليزية وكذلك بالمنافسات الدولية. إسلام سيدعم قاطرتنا الهجومية وسيضع تجربته في فائدة العناصر الشابة"، على حد قول المسؤول.