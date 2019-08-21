أعلنت الاتحادية التونسية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن فك علاقتها التعاقدية بالتراضي مع مدرب منتخب الأكابر الفرنسي آلان جيراس.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم تعاقدت مع جيراس يوم 13 ديسمبر الماضي لفترة سنة ونصف قابلة للتجديد غير أن آداء المنتخب تحت قيادة الفني الفرنسي لم يرتق إلى مستوى التطلعات رغم بلوغ المربع الذهبي والحصول على المركز الرابع في نهائيات كاس إفريقيا للأمم-2019.

تجدر الإشارة إلى إن المنتخب التونسي سيخوض مباراتين وديتين أمام كل من موريتانيا يوم 6 سبتمبر في رادس وكوت ديفوار بمدينة روان الفرنسية يوم 10 من نفس الشهر.