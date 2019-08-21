تراجع المدرب عبد القادر عمراني عن قرارا استقالته من العارضة الفنية لشباب بلوزداد حسب ما علم اليوم الأربعاء لدى الناشط بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وكان عمراني قد هدد بالاستقالة عقب الانتصار المسجل مساء يوم الاثنين بملعب 5 جويلية أمام الصاعد الجديد، نجم مقرة (2-1)، مشيرا " لمحيط متعفن" لا يمكنه العمل فيه.

وكان مدرب الشباب قد صرح لوسائل الإعلام ما يلي:" ليست لي رغبة في مواصلة العمل في شباب بلوزداد. لقد لاحظت أشياء لم تعجبني داخل محيط النادي. جئت كمدرب نظيف، وأفضل الانسحاب كذلك. هذا المساء، لم يكن هناك ملتقطو الكرات. كان عليهم الاعتماد على أطفال متواجدين في المدرجات، هذا ليس طبيعي".

بعد 48 ساعة، تحدث عمراني مع المدير العام لمجمع "مادار", شرف الدين لعمارة، الذي نجح في إقناعه بمواصلة مهمته على رأس العارضة الفنية لشباب بلوزداد.

بعد تراجعه عن الاستقالة، سيتنقل عمراني مع الفريق يوم غد الخميس إلى نجامينا عبر رحلة خاصة تحسبا لمباراة الإياب ضد نادي القطن التشادي المبرمج ليوم السبت في الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف).

وكان الشباب قد فاز بلقاء الذهاب بملعب 5 جويلية بنتيجة (2-0).