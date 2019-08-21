تم تنصيب مدراء جدد للوكالات الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء بهدف إعطاء "نفس جديد" لنشاط هذه الوكالات و"تحسين الخدمات" المقدمة للمواطنين في هذا المجال، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح ذات المصدر أن عملية تنصيب المدراء الجدد جرت تحت إشراف الأمين العام للوزارة، مرزاق غرناوط.

وقد مست هذه العملية 12 ولاية، حيث "تم تعيين مدراء جدد وتحويل آخرين وترقية مجموعة من الإطارات الشابة في منصب مدير وكالة ولائية"، حسب نفس المصدر الذي أشار غالى أن هذا التغيير يأتي في إطار "مسعى الوزارة الرامي إلى ترقية الموارد البشرية ومنح الفرصة للإطارات الشابة وإضفاء ديناميكية جديدة على نشاطات الصندوق على المستوى المحلي".