افتتح فريق السد مشواره في بطولة قطر لكرة القدم، بفوز كبير على ضيفه الوكرة العائد إلى الأضواء (4-1) في المباراة الافتتاحية التي جرت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في غياب الدولي الجزائري بغداد بونجاح المعاقب.

وفي الجهة الأخرى افتتح الجزائري محمد بن يطو عداده التهديفي في البطولة القطرية بتسجيله لهدف الوكرة الوحيد في الدقيقة 26، فيما سجل أهداف السد عبد العزيز الأنصاري في الدقيقة (9) وعبد الكريم حسين (74) وأحمد سيار (85، 89).

وشهدت المباراة طرد علي مال الله لاعب الوكرة في الدقيقة (15) ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

وحصل السد الذي يسعى للحفاظ على لقبه في مسابقة الدوري هذا الموسمي على أول ثلاث نقاط في مسيرته، في المقابل خرج الوكرة من الجولة الافتتاحية خالي الوفاض من النقاط.

يذكر أن العديد من العناصر الدولية الجزائرية على غرار ياسين براهيمي وسفيان هني وعدلان قديورة التحقت هذا الموسم بالبطولة القطرية.