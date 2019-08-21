يواصل عمال بلدية سيدي بلعباس لليوم الثاني على التوالي الإضراب المفتوح الذي دخلوا فيه للمطالبة بتسوية رواتب المستخدمين وذلك وسط استياء كبير للمواطنين.

وقد أبدى المواطنون الذين قصدوا مصالح البلدية استياءهم لغلق شبابيك مصلحة الحالة المدنية، لاسيما في هذه الفترة التي تسبق الدخول الاجتماعي ويكثر فيها الطلب على مختلف وثائق الحالة المدنية.

واستنادا للفرع النقابي لعمال البلدية فقد تم تنظيم هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام "للمطالبة بفتح تحقيق جاد مع مصلحة المستخدمين حول مناصب الشغل إضافة إلى تفعيل نشاط لجنة الخدمات الاجتماعية والتعجيل بتسوية الشؤون المالية للفئات العمالية".

وفي رده عن هذا الانشغال أبرز رئيس البلدية، توفيق عدة بوجلال، أنه تفاجأ بوجود فرعين نقابيين لعمال البلدية "ما صعب مهمة التفاوض" من أجل تسوية وضعية العمال، مؤكدا على ضرورة حل النزاع القائم لخدمة مصلحة المواطن.