لازالت دائرة شلالة العذاورة بولاية المدية منذ 3 أشهر دون رئيس دائرة، بعدما تم تحويل رئيس الدائرة السابق إلى منطقة أخرى دون تعويضه، في وقت تولى رئيس دائرة عين بوسيف المجاورة مهامه النيابة.. وقد أثار افتقار الشلالة طوال كل هذه المدة لرئيس دائرة استياء كبيرا، في وقت تفتقر البلدية كذلك إلى مجلس بلدي منتخب بعد أن تم حل المجلس السابق من طرف الوالي، بسبب حالة الانسداد التي سادت بين أعضائه الذين غلبوا مصلحتهم الشخصية على مصلحة المواطنين والبلدية. وقد علق أحدهم على الوضع على طريقة الفنان عثمان عريوات..”لا مير...لا شاف دائرة.. لا والو”