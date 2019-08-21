استقرت العقود الآجلة للنفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية تراجعا في مخزونات الخام المحلية وارتفاعا في مخزونات المنتجات المكررة، في حين تأثرت السوق أيضا باستمرار المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي.

وارتفعت عقود خام برنت 27 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 60.30 دولار للبرميل، لكن هبوطا من أعلى مستوى للجلسة البالغ 61.41 دولار.

ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا ليغلق على 55.68 دولار للبرميل، بعد أن سجل 57.13 دولار للبرميل.

قلصت الأسعار مكاسبها بعد بيانات إدارة معلومات الطاقة التي أظهرت زيادات أكبر من المتوقع في مخزونات الوقود بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وارتفعت مخزونات البنزين 312 ألف برميل، في حين نمت مخزونات نواتج التقطير 2.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام 2.7 مليون برميل، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى تراجع قدره 1.9 مليون برميل.