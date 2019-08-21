أتى حريق, نشب مساء اليوم الأربعاء, على ثلاث محلات تجارية, بوسط مدينة الجلفة, دونما تسجيل خسائر في الأرواح, حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وإستنادا للمكلف بالإعلام لدى ذات المصالح الملازم خاضر عبد الرحمان, فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعاصمة الولاية, في حدود لساعة ال 6 مساء, من أجل إخماد حريق نشب بمحل لبيع أجهزة الهواتف النقالة بالطابق االأرضى بحي باب الشارف وسط المدينة, لينتشر الحريق بعدها لمحلين مجاورين, أحدهما لبيع أجهزة الهواتف النقالة أيضا والثاني لبيع الأحذية والملابس.

وبعد التدخل الجيد والفعال في محاصرة ألسنة اللهب, بفضل سرعة تدخل الأعوان , جنب ذلك انتشار الحريق للمحلات المجاورة, وكذا الطابق الأول الذي به مطعم.

وتم في هذا التدخل, الذي لم تسجل فيه خسائر في الأرواح اسعاف ضحيتين في مقتبل العمر, تعرضا لإصابات خفيفة من نقص في التنفس, حيث تم اسعافهما في عين المكان, ونقلهم لمسشتفى "المجاهد محاد عبد القادر".

وكما تم حسب - ذات المصدر - الحفاظ على كامل السلع بمحلي أجهزة الهواتف النقالةي وتجنيب إمتداد الحريق في المحل الثالث عن سلع الأحذية التي قدرت بحوالي 2000 زوج من الأحذية تم المحافظة عليها ي فيما سجل إحتراق بذات المحل حوالي 700 زوج من الأحذية وكما اسفر الحريق عن احتراق لواجهات المحلات التزيينية واجهزة التبريد الخارجيةي وللعلم تبقى أسباب هذا الحريق مجهولة حيث باشرت المصالح الأمنية المختصة, تحقيقا للوقوف على الحيثيات.