يلتقي منسق الهيئة الوطنية للحوار والوساطة، كريم يونس، عصر اليوم، مع قيادة حزب جيل جديد، جيلالي سفيان، بمقر الأخير بزرالدة في الجزائر العاصمة. وجاء في بيان للهيئة أن اللقاء يأتي مواصلــة لجــولات الحوار مع الأحزاب السيـاسية التي بـاشرتهــا.

يشار إلى أن جيلالي سفيان هو الشخصية الحزبية الثالثة التي ستلتقي مع كريم يونس وفريقه، بعد كل من عبد العزيز بلعيد وعلي بن فليس، رئيس جبهة المستقبل ورئيس حزب طلائع الحريات على التوالي.

ومعروف أن رئيس جيل جديد من أشد المعارضين لحوار محصور في نقطة واحدة هي تنظيم انتخابات رئاسية في أقرب وقت ويدعو إلى اتخاذ تدابير تهدئة لتوفير الأجواء المناسبة لحوار يقوم على أرضية منتدى الحوار الوطني المنعقد في عين البنيان في 6 جويلية الماضي، الذي حضرته فعاليات حزبية ومجتمع مدني تجاوز عددهم 900 مشارك. كما يعرف عن جيلالي سفيان أنه من المبادرين الأساسيين لحركة "مواطنة" التي سبقت للخروج إلى الشارع رفضا للعهدة الخامسة.

ويسبق اللقاء مع جيلالي سفيان باستقبال مجمـوعة من الأسـاتذة الجامعيين والباحثين بنــاء على طلبهم، وفق ما أعلنت اللجنة عنه في بيان لها. وينخرط اللقاء في إطار سلسـلة جلســات الحوار الني تجريهـا الهيئة ويجري الاستقبال بمقر الهيئة في شارع العربي بن مهيدي.