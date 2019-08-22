يمثل اليوم أمام المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، أحد أبرز وجوه "البوتفليقية"، للرد على تهم في ملفات فساد.

رد الطيب لوح بكثير من الازدراء في الأيام الأولى من الحراك على شائعة فراره خارج الوطن، عن طريق نشر فيديو له وهو في سيارة على مستوى الطريق السريع ببن عكنون، وكان هذا آخر ظهور له.

الازدراء والبرودة في المعاملة كانت من بين أهم سمات الرجل خلال الفترة التي قضاها في الحكومة خاصة منذ تعيينه على قطاع العدالة الحساس.

في بيان محكمة سيدي امحمد الذي أعلن فيه عن منع حافظ الأختام السابق من السفر تم أيضا الإشارة أنه تم تحويل ملفه للديوان المركزي لقمع الفساد، ولم يتسرب منذ ذلك اليوم أي تفاصيل عن طبيعة الملفات.

لكن لا يختلف الاثنان أن الرجل قدم خدمات كبيرة لحاشية الرئيس وشقيقه عن طريق دفن ملفات قضائية ضد أعضاء ما صار يعرف اليوم بـ"العصابة" أو تحريك عجلة العدالة ضد الخصوم.