تدخلت مصالح الحماية المدنية بالبويرة صباح اليوم، لتحويل جثتي شابين في العقد الثالث والرابع إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى البويرة عثر عليها جثتين هامدتين داخل سيارة سياحية ببلدية ايت لعزيز .

وحسب ما علم لدى "الخبر" فإن الشابين القاطنين بقرية بزيت ببلدية آيت لعزيز بـ 15 كلم شمال مقر ولاية البويرة قد ولجا السيارة للتوجه للعمل كالعادة غير أنه ولكثافة الدخان والغاز المنبعث من السيارة حسب التحقيقات الأولية أدى بالسائق والمرافق له بفقدان الوعي ليلقى حتفهما الاثنان، وقد عثر عليهما من طرف مقربين لهما .

هذا وقد فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا لتحديد الأسباب الحقيقة التي أضفت إلى وفاة الشخصين.