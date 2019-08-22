توعد وزير العدل، بلقاسم زغماتي، القضاة أصحاب السمعة السيئة والسلوك المشبوه، بأنه لن يتسامح معهم وسيعمل جاهدا على محاربتهم.

وقال الوزير خلال إشرافه على مراسم تنصيب النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة، أن تطبيق العدالة يجب أن تكون في أيدي نظيفة، مشيرا أن القضاة يجب أن يتمتعوا بالخصال النبيلة من خلال نوعية الأحكام وسلامة القرارات.

وأضاف الوزير، أن "الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية، مهما بلغت درجة عالية من الإتقان القانوني وسلامة الإجراءات فإنها لن تنال رضى المواطن إلا اذا كان القاضي مشهود له بالنزاهة".