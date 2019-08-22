تدخلت صباح اليوم في حدود الساعة 10 و25 دقيقة مصالح الحماية المدنية لبلدية الأخضرية ممثلة في سيارة الإسعاف لنقل مصاب ألقى بنفسه من الطابق الثاني بمحكمة الأخضرية .

وحسب ما علمته "الخبر" من عبدات يوسف المكلف بالإعلام بمديرية الحماية المدنية لولاية البويرة فإن وحدة الأخضرية تنقلت فور إخطارها بوقوع شخص يبلغ من العمر 29 سنة أصيب على مستوى الرأس ونزيف في الأنف من الطابق الثاني من مقر محكمة الأخضرية بـ 45 كلم غرب مقر ولاية البويرة.

وأضاف أنه تم تحويل الضحية إلى مستشفى المدينة بالأخضرية، هذا وقد انتشر خبر وفاته على حد تصريح احد أفراد عائلته في حين فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا في الأمر لتحديد الأسباب خاصة وأن المكان يعج بالموظفين وأعوان الأمن .