خلفت مشادات بين العشرات من المواطنين ببلدية تاويالة غرب الأغواط زوال اليوم الخميس عدة جرحى.

المشادات اندلعت أثناء نزول والي الولاية للبلدية في زيارة ميدانية حيث استقبله مجموعة من المحتجين بشعارات رافعين بعض المطالب والانشغالات. وأثناء استماعه لعرض حول ورشة لإنجاز حصة من السكن الاجتماعي بدأت المشادات بين المواطنين بالحجارة والضرب بالأيدي الأمر الذي دفع بالوالي إلى قطع الزيارة، وتدخل عناصر الدرك لفض المشادات ولازالت البلدية تشهد حالة احتقان، مع الإشارة أن البلدية تشهد احتجاجات منذ أسابيع وتم غلق مقر البلدية ومقر العيادة المتعددة الخدمات بعد وفاة شاب بلسعة عقرب ثم تم رفع حجم المطالب إلى التكفل ببعض الانشغالات والمطالبة بالتحقيق في المشاريع المنجزة والتي هي قيد الانجاز. وأرجعت مصادر سبب المشادات إلى صراعات حزبية ومصلحية.

والي الولاية برادعي عبدا لقادر عقد لقاءا مع ممثلي المجتمع المدني أكد فيه أن كل إدارات ومصالح الدولة أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم وأن باب الحوار مفتوح رافضا كل أشكال العنف لأنها لا تخدم التنمية مفيدا أن عملية المحاسبة جارية وستأخذ مجراها، وأكد أن التكفل بالمشاكل وتحسين الظروف المعيشية للساكنة سيتم حسب الإمكانيات المتوفرة وحسب الأولويات.