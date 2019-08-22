دشن الثنائي الجزائري المنتقل حديثا إلى نادي الغرافة مشاركته في الدوري القطري لكرة القدم.

وساهم سفيان هني وبطل إفريقيا عدلان قديورة في فوز الغرافة اليوم الخميس على نظيره الشحانية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري نجوم قطر.

وسجل هني الهدف الثاني لـ"الفهود" في الدقيقة 72 من اللقاء، كما قدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول.

وبذلك يحتل الغرافة المركز الثاني خلف السد المتصدر، برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على الوكرة بأربعة أهداف مقابل هدف.