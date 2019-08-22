قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم الخميس إنه فوض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان مؤقتا للتفرغ لحملة الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل ولضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.

والشاهد من أبرز المرشحين في الانتخابات المبكرة التي تعقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي الشهر الماضي.

وينافس الشاهد عددا من الشخصيات البارزة من بينها وزير الدفاع الحالي عبد الكريم الزبيدي ونائب رئيس حزب النهضة عبد الفتاح مورو ورئيس الوزراء السابق مهدي جمعة.

ومن بين المرشحين أيضا المنصف المرزوقي الرئيس السابق إضافة إلى نبيل القروي رجل الأعمال وصاحب تلفزيون "نسمة" الخاص.

وستبدأ الحملة الانتخابية في أول سبتمبر المقبل وتستمر حتى 13 من نفس الشهر.

وقال الشاهد في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي "حرصا على شفافية الانتخابات وتكافؤ الفرص بين المرشحين أعلن أنني أفوض صلاحياتي بشكل مؤقت حتى نهاية الحملة الانتخابية لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان".