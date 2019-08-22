فازت شبيبة الساورة اليوم الخميس بصعوبة على نادي تيليكوم (جيبوتي) بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع بينهما بالمغرب، لحساب الجولة الثانية للمجموعة الثانية من منافسة الدور التمهيدي للكأس العربية للأندية.

وسجل هدف اللقاء الوحيد طالح في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

وبالتالي ترفع شبيبة الساورة رصيدها إلى 6 نقاط، حيث ستواجه في الجولة الأخيرة نادي البنزرتي التونسي.

وعقب هذه الدورة المصغرة، يتأهل الأول عن كل مجموعة للدور السادس عشر للمنافسة. و في حال التأهل، ستكون شبيبة الساورة في مواجهة الشباب السعودي، النادي الذي يضم المدافع الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري.

أما الممثلان الجزائريان الآخران في منافسة الكأس العربية، مولودية الجزائر و شباب قسنطينة المعفيان من المرحلة التمهيدية، فسيقابلان على التوالي ظفار العماني والمحرق البحريني لحساب الدور السادس عشر.