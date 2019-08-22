تمكنت قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة وادي ارهيو في غليزان من حجز أسلحة نارية ومعدات حربية، بعد معلومات وردت مفادها وجود شخصين يحوزان على أسلحة نارية. وعلى الفور أعدت مصلحة الشرطة خطة عمل محكمة وقامت بتفتيش مسكني المشكوك فيهما أين تم حجز سلاحين ناريين بالإضافة إلى منظارين حربيين وجهازي اتصال لا سلكي وكمية من الخراطيش من مختلف الأحجام غير مستعملة وأظرفة فارغة لخراطيش مستعملة، بالإضافة إلى طائرة مجهزة بكاميرا وعتاد آخر خاص بصيانة الأسلحة و أكثر من 08 كيلوغراما من مادة تستعمل في صنع الخراطيش.