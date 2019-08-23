* جدّد أوفياء الحراك الشعبي السلمي بقالمة خروجهم للجمعة الـ27 على التوالي، في مسيرات جابت بعض أرجاء المدينة، على غرار شارع سويداني بوجمعة، ساحة 19 مارس، وصولا إلى محيط مدخل المقر الاجتماعي للولاية. إ.غمري

* صورة من المسيرة 27 للحراك الشعبي بمستغانم.

* مسيرة حاشدة بمدينة سعيدة تطالب بالتغيير الجذري للنظام وإعادة السلطة للشعب وإرساء دولة القانون... سعيدة: ف. زعاف

* تيزي وزو ... صورة: علي رايح

*برج بوعريريج.

*مواطنو المدية يطالبون برحيل بقايا المفسدين.. ص.سواعدي

* معسكر: الشعب الجزائري شعب عظيم ولا يقبل أن يحكمه الخشب.. ب. نورالدين

* حشود كبيرة بميلة في الجمعة 27 تحت شعار لا حوار مع العصابات، كريم يونس ارحل.. ب. رشيد

* لا حوار ولا انتخابات مع بقايا العصابات.. الشلف: ع.دحماني

* العاصمة.."بن فليس ألابوبال"

* أحرار الحراك بغليزان، في جمعته 27، يطالبون بشخصيات وطنية لقيادة الحوار دون اللجنة كريم يونس.. ل.جلول

* رفض شعبي لكريم يونس ولجنته بوهران.. م درقي

* حشود من المواطنين في مسيرة للجمعة 27 من الحراك بعنابة.

* انطلاق مسيرة الجمعة 27 من الحراك بالبويرة، رافعين شعارات: لجنة الحراك من صلب النظام، لا إنتخابات بوجود الباءات.

*ساحة البريد المركزي الآن.

* مسيرة حاشدة في قسنطينة.

* انطلاق مسيرة الجمعة 27 من الحراك بمدينة بجاية للمطالبة برحيل النظام والتغيير الجذري له.

* المتظاهرون يطالبون إطلاق سراح المجاهد لخضر بورقعة.

* العاصمة..يا للعار يا للعار العاصمة تحت الحصار

* شباب الحراك يتضامن مع جعودي حمزة ويطالب بإطلاق سراحه، المعتقل بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، بتهمة زعزعة أمن واستقرار البلاد.

* شارع ديدوش مراد.."ياحنا يا أنتوما..ماناش حابسين".

*انطلاق المسيرة بالعاصمة

* بداية توافد المواطنين إلى ساحة البريد المركزي، وانطلاق المسيرة نحو شارع ديدوش مراد.

تابعونا في أخر المستجدات لجمعة الـ 27 من الحراك الشعبي، ضد رموز النظام البوتفليقي، للمطالبة بالتغيير الجذري.