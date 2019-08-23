أفادت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، أن أمطار رعدية مصحوبة بالبرد، تجتاح مناطق عدة من الوطن لاسيما الشرقية منها.

وأوضحت النشرية أن تساقط أمطار رعدية تمس كل من برج بوعريريج ، سطيف ، ميلة ، قسنطينة ، قالمة ، سوق أهراس ، تبسة، أم البواقي ، خنشلة وباتنة، بالإضافة إلى ولايتي أدرار وتمنراست.

وتمتد صلاحية النشرية بداء من زوال اليوم إلى غاية فجر يوم غد السبت الثالثة صباحا.

وأضاف المصدر أن كمية تساقط الأمطار تصل إلى 25 ملم.