افتتح في جمهورية الشيشان، اليوم الجمعة، بإشراف الرئيس رمضان قديروف، أكبر مسجد في أوروبا، أُطلق عليه اسم "فخر المسلمين"، في إطار فعاليات ضخمة تستمر 3 أيّام، بحضور وفود من 43 دولة.

يعتبر مسجد "فخر المسلمين" تحفة العمارة الإسلامية الحديثة، وبُني على طراز البوابات الأربع المتناظرة، الّتي يقابل بعضها بعضًا.

ويمتد المسجد على مساحة 50 ألف متر مربع، وبه أربعة مآذن يبلغ ارتفاع كلّ واحدة 63 مترًا. ويسع لـ 20 ألف مصليًا، ويتفوق بذلك على مسجد "بيت الفتوح" في العاصمة البريطانية لندن، الّذي يسع 12 ألف مصليًا. ومسجد "موتشيا دي روما" في العاصمة الإيطالية، الّذي يسع 12 ألف مصليًا، وفي الخارج 100 ألف مصل.

وتشمل الفعاليات مسابقتين؛ واحدة في الشّعر العربي الفصيح لمدح النّبيّ محمّد صلّى الله عليه وسلّم ووحدة الأمّة، وأخرى للقرآن الكريم، يتخلّلهما افتتاح المسجد الأضخم بالقارة الأوروبية.