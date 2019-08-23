تلقى لاعبا شبيبة السّاورة، أيمن لحمر وابراهيم فرحي إنذارا مع احتمال خصم أجرة شهر كامل، حسب ما أعلنه اليوم الجمعة، النادي الناشط بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على صفحة للتواصل الاجتماعي، "فايسبوك".

وحسب نفس المصدر، كان اللاعبان قد خالفا القانون الداخلي للفريق المتواجد حاليا بالدار البيضاء 'المغرب') للمشاركة في الدورة التأهيلية للدور السادس عشر للكأس العربية للأندية.

وكانت شبيبة السّاورة قد فازت بمباراتيها الأوليين أمام نادي فومبوني (جزر القمر) بنتيجة 5-0، و نادي جيبوتي تيليكوم (1-0).

و أوضح نادي الجنوب الغربي في بيان له ما يلي:"بعد الوجه الشاحب الذي ظهر به الفريق، عقد الرئيس محمد زرواطي اجتماعا طارئا مساء أمس الخميس حيث عاتب لاعبيه على أدائهم المتواضع، طالبا منهم التحلي بروح المسؤولية وتشريف عقودهم حتى اللحظة الأخيرة للموسم، حاثا إياهم على تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأخيرة ضد النادي البنزرتي التونسي".

ففي الجدولة الأخيرة للدورة التأهيلية المقررة يوم الأحد 25 أوت تواجه شبيبة السّاورة النادي البنزرتي التونسي في "نهائي فاصل" وذلك بعد إقصاء فريقي فومبوني وجيبوتي تيليكوم.

وفي حال التأهل، تواجه شبيبة السّاورة نادي الشباب السعودي الذي يلعب له المدافع الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري.