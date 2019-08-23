خرج مغني الراب سولكينغ عن صمته بعد الحادثة الأليمة التي أدت لوفاة 5 أشخاص وإصابة العشرات، أمس الخميس، خلال حفل أقامه بملعب 20 أوت.

وقال سولكينغ على صفحته الرسمية في الفايسبوك "تلقيت بصدمة خبر وفاة 5 أشخاص أبرياء نتيجة التدافع الذي حدث قبل الساعة الثامنة مساءًا خارج الملعب الليلة الماضية. إضافة إلى عدد كبير من الجرحى".

وأضاف سولكينغ "حزن كبير اجتاحنا جميعا عند الإعلان عن هذه المأساة. مازلنا تحت الصدمة، لكننا نعرف أنه لا يساوي شيء أمام الألم الذي تشعر به أسر وأقارب الضحايا".

وتابع سولكينغ "لم أكن أنا ولا الفنانين الذين رافقوني على خشبة المسرح على دراية بهذه المأساة قبل وأثناء الحفل الموسيقي، وهو ما يفسر استمرارنا في الآداء. ما كان أحد منا سيصعد على خشبة المسرح لو علم بهذا الخبر المحزن".

"نشارك عائلات الضحايا في أحزانهم ونصلي من أجلهم، نعلم أنه لا توجد كلمة يمكن أن تخفف من آلام العائلات، نحن بكل إخلاص معهم. إنا لله وإنا إليه راجعون" ختم سولكينغ.