تسبب وصول صحفي من التلفزيون الجزائري العمومي متأخرا إلى تيزي وزو، يوم الثلاثاء الماضي، لتغطية الاحتفالات المبرمجة من قبل مصالح ولاية تيزي وزو لإحياء الذكرى الـ63 لمؤتمر الصومام، في اضطرار السلطات المحلية لإعادة مراسم الاحتفال من جديد لكي تصورها كاميرا التلفزة الوطنية، حسب شهود عيان. فعندما وصل وفد التلفزيون إلى مقبرة الشهداء بمدوحة كانت السلطات المدنية والعسكرية للولاية قد أنهت المراسم من عزف النشيد الوطني وقراءة فاتحة الكتاب على أرواح الشهداء ووضع إكليل من الزهور وشروع المشاركين في الانصراف من المكان، لتتم دعوة الجميع مرة ثانية وهم يغادرون لإعادة مراسم الاحتفالات ثانية، الأمر الذي لم يرق للكثير من الحاضرين.