تم أمس الجمعة تسجيل حريق بحظيرة "دنيا بارك" بالرياح الكبرى بلدية دالي براهيم بالجزائر العاصمة، حيث أتى على مساحة صغيرة من الأحراش والحشائش اليابسة، حسبما أفاد به مسؤول بالحماية المدنية.

وقال رئيس مكتب الإعلام للمديرية العامة للحماية المدنية, نسيم برناوي أنه "تم اليوم الجمعة في حدود الساعة الثامنة مساء تسجيل حريق بحضيرة /دنيا بارك/ ببلدية دالي براهيم بالجزائر العاصمة دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية".

وأضاف ذات المسؤول أنه "لحد الساعة تمكن أعوان الحماية المدنية من إخماد الحريق الذي أتى على مساحة صغيرة من الأحراش والحشائش اليابسة"، مشيرا "أنه تم تسخير 10 شاحنة إطفاء".

وسيتم فتح تحقيق من طرف السلطات المختصة لمعرفة أسباب هذا الحريق، حسب نفس المصدر.