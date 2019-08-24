شهد شاطئ عين عجرود بمرسى بن مهيدي بعد الظهر من يوم الجمعة وفاة الشاب بوتلتاعش حسام البالغ من العمر 20 والساكن ببلدية سيدي الجيلالي جنوب ولاية تلمسان غرقا، بعد أن تمكن من إنقاذ أحد أقربائه الذي كان على وشك الغرق، إلا أن الأمواج رمت به في وسط البحر، وتدخلت مصالح الحماية لمحاولة إنقاذه لكن أعوانها لم يعثروا عليه، لذا لجأوا إلى سفينة صغيرة الحجم للبحث عنه، وإلى غاية كتابة هذه الأسطر لا تزال الأبحاث عنه جارية، خاصة وأن عملية البحث تزامنت مع حلول الظلام مما صعب من مهمتهم.

وكان الشاب قد توجه إلى شاطئ البحر رفقة أفراد عائلته لقضاء يوم هادئ، لكنه لم يعد إلى مسقط رأسه سالما، حيث نصبت له خيمة العزاء بمسقط رأسه ببلدية سيدي الجيلالي، مع العلم أنه يعتبر وحيد أمه.