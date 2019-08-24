تمّ صباح اليوم في حدود الساعة السادسة و45 دقيقة صباحا العثور على الطفل ياسين في ربيعه الرابع بعد عملية بحث دامت أكثر من 10 ساعات من طرف الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة جديوية، رفقة الدرك الوطني ومواطنين دوار سيدي عمر.

وكان الطفل قد اختفى أمس على الساعة التاسعة ليلا و20 دقيقة، وقد عثر عليه بمنطقة جبلية وأحراش تبعد حوالي كيلومترين عن مقر سكناه وهو في صحة جيدة مصاب بجرح بسيط في الجبهة وقد تم تقديم الإسعافات الأولية له من طرف النجدة ونقله إلى العيادة المتعددة الخدمات الصحية بذات البلدية. وانتشرت فرحة عارمة بالدوار بحضور جمع كبير من المواطنين، حيث سّلّم الطفل إلى عائلته من طرف الحماية المدنية.