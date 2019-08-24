تنتظر المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إشارة واضحة من قمة مجموعة السبع الصناعية الكبرى لوقف حرائق غابات الأمازون المروعة بأمريكا الجنوبية. وقالت ميركل اليوم السبت ، في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت قبيل توجهها لمدينة بياريتز الفرنسية لحضور القمة: "سنبحث كيف يمكننا تقديم الدعم والمساعدة، وسنبعث بنداء واضح بأنه يتعين بذل كافة الجهود لوقف احتراق الغابات المطيرة". وذكرت ميركل أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان محقاً عندما قال: "بيتنا يحترق"، مضيفة أنه لا يمكن الصمت على ذلك.

وبدوره، ألمح وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس إلى عواقب محتملة بالنسبة لاتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وتكتل دول أمريكا الجنوبية "ميركوسور". وقال ماس في تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية تنشرها في عددها غدا الأحد: "خلال زيارتي للبرازيل أوضحت بشدة أن سياسة البيئة وحماية المناخ لها أهمية محورية في تقييم اتفاقية الاتحاد الأوروبي-ميركوسور". وأضاف ماس في تصريحاته التي أدلى بها قبيل انطلاق قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى المقررة مساء اليوم السبت: "الاستدامة عنصر جوهري في هذه الاتفاقية. البرازيل ألزمت نفسها بمكافحة إزالة الغابات. الحرائق تبين بطريقة مأساوية مدى الضرورة الملحة لذلك".

و تشتعل في البرازيل حاليا حرائق في غابات الأمازون، وهي الأشد منذ سنوات. وبحسب تقارير إعلامية في أمريكا الجنوبية، زادت الحرائق وتهديدات الحرائق في أكبر دولة بأمريكا الجنوبية بنسبة 83%. وتم حتى الآن تسجيل أكثر من 70 ألف حريق، معظمها غابات تقع في ممتلكات خاصة، إلى جانب محميات طبيعية وأراضٍ تعود للسكان الأصليين.