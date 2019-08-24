تأهل نادي شبيبة القبائل إلى الدور السادس عشر لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, رغم انهزامه أمام مضيفه نادي المريخ السوداني (2-3), الشوط الأول (0-1), برسم إياب الدور التمهيدي الذي جمع بينهما أمسية السبت بملعب أم درمان (السودان).

وتقدم الضيوف في النتيجة عبر ثنائية بكري المدينة (د 45 /ض.ج) و (د 75) وهدف عبد الرحيم طاق (د 57), قبل أن تستفيق تشكيلة الشبيبة في الرمق الأخير من اللقاء عبر المهاجم حمزة بانوح (د 90+1), وزميله توفيق عداي من ركلة جزاء (90+4).

وبالتالي ضمن فريق "الكناري" تأهله بفضل هدفي الوافدين الجديدين, بعدما حقق الفوز في مباراة الذهاب بواقع (1-0), يوم 9 أغسطس بملعب "الوحدة المغاربية" ببجاية.

ويسعى, فريق اتحاد الجزائر, الممثل الجزائري الثاني في أغلى منافسة قارية للأندية, إلى تأكيد بطاقة عبوره إلى الدور المقبل, عندما يستضيف نادي سونيداب النايجيري بملعب 5 جويلية (45ر20 سا). وتفوق أشبال المدرب بلال دزيري في مواجهة الذهاب (2-1) بنيامي.