أحرز فريق مولودية وهران سفرية ناجحة بالهضاب العليا, بافتكاكه نتيجة التعادل ضد وفاق سطيف (1-1), في حين خادع أهلي برج بوعريريج مضيفه اتحاد بلعباس بفوز مستحق (3-1), تاركا "المكرة" بدون رصيد, عقب تكملة مباريات الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, سهرة االسبت, بعدما انطلقت الاثنين الفارط.



عادت مولودية وهران بنقطة ثمينة من ملعب وفاق سطيف (1-1), وكان الضيوف سباقين للتسجيل عبر موطراني (د 48), لينتظر أشبال المدرب السطايفي, خير الدين ماضوي,

الدقيقة 70, لتعديل الكفة من ركلة جزاء, نفذها رضواني بنجاح. هذا التعادل سمح لتشكيلة "الحمراوة" بالتمركز مع أصحاب الصدارة (4 نقاط), في حين اكتسب "الوفاق" أول نقطة في عداده, تضعه في الصف الـ 11 مع أربعة فرق.



وقلب أهلي برج بوعريريج الطاولة على مضيفه اتحاد بلعباس بواقع (1-3), بعدما تقدم "العباسية" في النتيجة منذ الدقيقة (35) بواسطة ركلة جزاء نفذها وسجلها بلحوسيني. غير أن "البرايجية" عادوا بقوة في الشوط الثاني, معدلين الكفة عبر عروسي (د 47), قبل أن يتقدموا بنيران صديقة, عندما وقع عباس ضد مرماه (د 58), ليضيف زرارة الهدف الثالث (د 77), مهديا فريقه أول فوز في بطولة هذا الموسم الجديد, يضعه مع كوكبة الطليعة (4 ن). بالمقابل عجزت تشكيلة "المكرة" عن تحقيق الإقلاع بتجرعها للهزيمة الثانية تواليا وهي التي رمت بها إلى قاع الترتيب بدون رصيد.



وفوق ميدانيه, اكتفى الصاعد الجديد لقسم الأضواء, أولمبي الشلف, بالتعادل السلبي أمام نصر حسين داي (0-0), وهي أولى النقاط بالنسبة لفريق "الشلفاوة", تضعه في المرتبة (11), بينما اكتسبت "النصرية" ثاني نقطة في رصيدها بقيادة المدرب رزقي رمّان, بفضل تعادلين, وضعت النادي العاصمي عاشرا بمفرده.



وتميز افتتاح هذه الجولة الثانية, يوم الاثنين الفارط, بالتعادل الثمين الذي عاد به اتحاد الجزائر (حامل اللقب) أمام مضيفه شباب قسنطينة (0-0), في الوقت الذي تمكنت فيه مولودية الجزائر من الإطاحة بالجار نادي بارادو (1-2) في الداربي العاصمي.



أما وصيف بطولة الموسم الفارط, شبيبة القبائل, فقد تمكن من تحقيق الأهم ولو بصعوبة, إثر الفوز داخل الديار أمام العائد الجديد إلى الرابطة الأولى, اتحاد بسكرة, بنتيجة 3-2, بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو.



وبملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة, تمكن شباب بلوزداد من تحقيق الزاد الكامل عقب فوزه (2-1) أمام الصاعد الجديد لحضيرة الكبار, نجم مقرة, الذي أحرز فوزا تاريخيا في الجولة الأولى ضد "الشلفاوة" (1-0), وهي المرادف لأولى نقاطه الثلاث في تجربته الأولى بالمحترف الأول من نشأته.



أما اللقاء الثامن و الأخير المقرر بين جمعية عين مليلة و شبيبة الساورة, فقد تأجل إلى موعد لاحق بسبب مشاركة أبناء الجنوب في الدور التمهيدي للكأس العربية للأندية الذي تحتضنه مدينة الدار البيضاء (المغرب) من 19 إلى 25 أوت الجاري.