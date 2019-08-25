تحول عرس في بلدية بن سكران شرق تلمسان إلى مأتم ،بعد وفاة شخصين وإصابة ثلاثة أشخاص أخرين بجروح خطيرة اثر اطلاق النار من بندقية صيد لأحد الحاضرين ،و نقلوا جميعا إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية للمركز الاستشفائي الجامعي في تلمسان.

وقد وقعت الحادثة ليلة السبت إلى الأحد عندما كان يهم العريس بدخول بيته وكان على متن حصان، حيث جلب صديق له بندقية صيد وحاول اطلاق عيارات نارية في السماء ،لكن تعطلت البندقية فقام برمي على الأرض فانفجرت مؤدية إلى وفاة الشاب "م،ب" البالغ من العمر 17سنة في عين المكان ،في حين توفي الثاني وهو أحد أعضاء فرقة "قرقابو" من مدينة الحناية بعد نقله إلى مصلحة الاستعجالات لمستشفى تلمسان. كما أصيب في الحادثة ثلاثة أشخاص أحدهم في حالة خطيرة خضع لعملية جراحية لبتر يده، وتم نقل الجميع من طرف مصالح الحماية المدنية إلى مستشفى تلمسان.