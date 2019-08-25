استقبل صلاح الدين دحمون، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثلين عن متقاعدي الجيش الوطني الشعبي.

أفاد بيان للوزارة أن الوزير استقبل اليوم ممثلين عن الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي يتقدمهم ثامر غضبان رئيس الجمعية المعتمدة من طرف وزارة الداخلية.

وأضاف البيان "كان اللقاء فرصة للوزير لتسجيل عرفانا لدولة الجزائرية تجاه أفراد هذه الشريحة".

وجدد صلاح الدين دحمون التزامه بالعمل على حل جميع المشاكل العالقة التي تخص هذه الجمعية، حسب ما ورد في الوثيقة ذاتها.

للإشارة فان متقاعدي ومعطوبي الجيش حاولوا الأسبوع الماضي تنظيم مسيرة بالعاصمة تعرضت لها السلطات بحصار غير مسبوق.