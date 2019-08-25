تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ، أمس السبت بالميلية (ولاية جيجل)، من كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين وثلاث قنابل تقليدية الصنع، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.



وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بالميلية، ولاية جيجل/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 24 أوت 2019، مخبأ للإرهابيين وثلاث (03) قنابل تقليدية الصنع".



وأضاف المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة الجريمة المنظمة وفي سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتهريبها ببلادنا، ضبط حراس الحدود بتلمسان/ن.ع.2، كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر ب225 كيلوغرام".



من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل "محاولة هجرة غير شرعية لـ9 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة/ن.ع.5، فيما تم توقيف 40 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين قزام".