تشهدت العديد من بلديات ولاية ڨالمة ، منذ وقت مبكر من صباح اليوم الأحد ، احتجاجات بغلق الطرقات وإضرام النار في أطر العجلات المطاطية ،على مستوى طرقات كل من بلديات برج صباط ، على مستوى الطريق الولائي 33 الرابط بين قرية "اللوزات" ومركز بلدية برد صباط ،وببلدية بوشڨوف على مستوى الطريق الوطني 16 جهة ولايتي سوق أهراس وتبسة ، والولائي 126 جهة قالمة ، وكذا طريق السكة الحديدية ، والطريق الوطني رقم 16 بإقليم بلدية واد فراغة.



فقد فجّر هذه الاحتجاجات ،بقرية اللوزات التابعة لبلدية برج صباط ، حسب بعض المواطنين المحتجين ، تأخر الربط بغاز المدينة ونقص الإنارة العمومية وانعدام التهيئة وخطر الفيضانات المتسببة فيه مياه الأمطار، بالإضافة إلى انعدام مخطط توسعة عمرانية ، يلبي احتياجات السكان إلى السكن الريفي مثلما ذكر المحتجون.



كما تسبب توزيع مناصب شغل بمؤسسة النقل بالسكك الحديدية ، في اندلاع احتجاجت بحي درابلية الطاهر اوما يعرف بحي محطة القطار سابقا ، على ذهاب المناصب إلى أشخاص دون المرور عن طريق مكتب اليد العاملة . وقد توسعت الاحتجاجات بغلق الطريق وإضرام النار في العجلات المطاطية ، إلى حي جبار الطيب (مرشولي سابقا).



وببلدية واد فراغة المجاورة ، أقدم سكان قرية عبد الحميد براهمية على غلق الوطني 16 الرابط بين عنابة وسوق أهراس ، مرورا بإقليم ولاية قالمة ، احتجاجا على تذبذب الإنارة العمومية واهتراء الطرقات . وقال بعض السكان بأنّ القطرة التي أفاضت الكأس ، هي البناء الريفي وطرق توزيعه الملتوية طالبوا برحيل "المير" الحالي . ورفع المحتجون سقف مطالبهم برحيل "المير" الحالي . وقد تواصلت الاحتجاجت إلى غاية كتابة هذه الأسطر ، بإلحاح المحتجين على تنقل والي الولاية إليهم ، وإسماعه أصواتهم وانشغالاتهم ، رافضين فكروة تعيين ممثلين عنهم ، لإيفادهم على السلطات الولائية ، مثلما اقترحه عليهم بعض "الأميار".