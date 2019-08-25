لقي 8 أشخاص حتفهم وأصيب 44 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور سجلت على المستوى الوطني خلال ال24 ساعة الأخيرة, حسب حصيلة كشف عنها اليوم الأحد مصالح الحماية المدنية.



وقد سجلت أثقل حصيلة علي مستوى ولاية غرداية بوفاة 3 اشخاص وإصابة 5 آخرين بجروح على اثر انقلاب سيارة بالطريق الوطني رقم 49 ببلدية زلفانة.



وعلى اثر التساقط الغزير للأمطار خلال نفس الفترة, قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات لامتصاص المياه المتسربة وكذا إنقاذ مواطنين حوصروا بسبب ارتفاع منسوب المياه, حيث تم إنقاذ 6 اشخاص على متن 3 مركبات بالخروب (قسنطينة) وشخص داخل مركبة ببلدية سيقوس بولاية أم البواقي, مع امتصاص مياه الأمطار المتسربة عبر 30 منزلا وبعض المؤسسات العمومية عبر العديد من بلديات أم البواقي وقالمة.