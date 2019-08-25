اعتدى مواطن من بلدية حمري بغليزان على رئيس بلدية الڤطار، بن مغنية، بالمكان المسمى واد الشرشار الفاصل بين البلديتين بعدما وجه له وابلا من الشتائم ولكمة على مستوى الصدر وخدوشا على مستوى اليد، ثم هدده بعواقب وخيمة وهذا أمام الملأ من مختلف السلطات والمواطنين.



وكشف رئيس البلدية ل"الخبر"انه قصد المكان المتنازع عنه بين أهالي المدادحة بالقطار وأولاد فارس من حمري حول مشروع قنوات الصرف رفقة رئيس الدائرة والسلطات الأمنية لتهدئة الوضع، والفتنة التي وقعت بين الدوارين، حتى باغته الشاب بلكمة وشتائم، وعليه فقد قرر مقاضاته، مشيرا إلى أنه لا تربطه بأي صلة.