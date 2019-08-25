الظاهر أن المدير الجديد لقناة “كنال آلجيري”، عدلان زروقي، حفظ درس الشارع جيدا، وذلك عندما قرر “بث دم جديد” على نشرات الأخبار الناطقة بالفرنسية. وفي هذا السياق، استطاعت إدارة التلفزيون العمومي “خطف” نجمتي تقديم نشرات الأخبار من قناتين خاصتين، ويتعلق الأمر بكل من ريم عماري (الجامعية المتخصصة في الجيوفيزياء) وصبرينة روابح، اللتين يطلق عليهما وصف “أميرات التقديم التلفزي”. وبهذا التجديد يكون مدير “كنال آلجيري”، المعين مؤخرا، شرع فعلا في تطبيق سياسة التجديد والتشبيب والاحترافية، مع مراعاة الخدمة العمومية التي كانت منتظرة من قبل المواطنين وعبروا عنها في كذا مناسبة.