صرح وزير السكن و العمران و المدينة، كمال بلجود ، عشية أمس، بان السلطات العمومية، ستعلن خلال الأيام القادمة ، عن قائمة الولاة المنتدبين لتسيير المدن الجديدة المنتشرة عبر الوطن، على غرار المدينة الجديدة سيدي عبد الله و بينان بالجزائر العاصمة و حاسي مسعود ، و علي منجلي و كذا المدينة الجديدة ذراع الريش بولاية عنابة ، التي من شانها القضاء على المشاكل و المعوقات التي تعاني منها معظم هذه المدن الجديدة من سوء التنسيق بين المصالح و المديريات التنفيذية ، ما تسبب في وقوع اختلالات وسوء تسيير لهذه المدن الجديدة ، بالإضافة إلى التأخر الفادح في إنهاء المشاريع السكنية الضخمة التي استفادت منها هذه المدن في آجالها المحددة ، على الرغم من حصر رئاسة الحكومة على التقييد التام بآجال إنهاء المشاريع و تسليم السكنات إلى أصحابها في اقرب الآجال.

وأضاف الوزير كمال بلجود ، خلال زيارته لولاية عنابة، الذي بدا فيها غاصبا من بعض المديرين التنفيذيين و المديرين المركزيين التابعين لقطاعه ، بأن تعيين هؤلاء الولاة المنتدبين في غضون الأسبوع القادم على أقصى تقدير ، سيلزم المسؤولين على المدن الجديدة التطبيق الصارم للقوانين لوسائل التعمير، خاصة في ما يتعلق بالمحافظة على مخططات التهيئة العمرانية و شغل الأراضي من الاعتداءات الفاضحة للمفسدين و الغشاشين و المستولين على الأراضي و الممتلكات العمومية بطريقة غير قانونية.

وحذر وزير السكن خلال استماعه للعرض المفصل حول سير المشاريع السكنية بالمدينة الجديدة ذراع الريش، من تقاعس المسؤولين و المديرين التنفيذيين في أداء مهامهم و إتمام المشاريع السكنية و المرافق العامة في أجالها المحددة، على غرار ما يحدث على مستوي المدينة الجديدة ذراع الريش في عنابة، التي تعرف تأخرا في استلام حوالي 18 ألف وحدة سكنية كانت مبرمجة للاستلام خلال السنة الماضية ، حيث أعطى الوزير مهلة إلى مسؤولي القطاعات المعنية، على غرار مسؤولي وكالة تطوير و تحسين السكن" عدل" و الوكالة العقارية لولاية عنابة، لإتمام المشاريع العالقة المسلمة لها .

وأكد وزير السكن كمال بلجود، بان ملف سكنات " عدل 01" سيتم طيه نهائيا شهر سبتمبر القادم، بعد الانتهاء من إتمام جميع الإجراءات و المشاريع السكنية و التهيئة الخارجية للمواقع التي تعرف تأخرا ، مشيرا بان ملف سكنات عدل01 ، لا يزال عالقا حاليا على مستوي 07 ولايات فقط، وتعتبر ولاية بجاية الولاية الوحيدة التي تعاني تأخرا في غلق هذا الملف نهائيا بسبب عدم إتمام حصة 420 سكن .

و قد قام ا وزير السكن و العمران و المدينة ، بزيارة عمل و تفقد على مستوى ولاية عنابة، كانت المحطة الأولى ببلدية واد العنب ، حيث أستمع إلى عرض مفصل حول القطاع ، وكذا عرض حول المدينة الجديدة ذراع الريش، تلتها زيارة مشروع ثانوية بسعة 1000 مقعد بيداغوجي، الذي وبخ من خلاله الوزير مسؤولي قطاعه بسبب تأخر استلام المشروع خلال الموسم الدراسي الحالي، مبديا امتعاضه من الشروح و المبررات التي تقدم بها مسؤولو قطاعه بالولاية في تسليم المشروع بعد شهر من الافتتاح الرسمي للموسم الدراسي.

و أستمع الوزير إلى انشغالات المواطنين وتجاوب معهم مؤكدا لهم أنه سيتم توفير كل الإمكانيات خاصة المادية منها ، لاستكمال كل المشاريع السكني، على غرار مشاريع السكن الترقوي العمومي بمناطق البركة الزرقاء، سيدي عيسي و القنطرة، ووجه الوزير انتقادات لاذعة إلى بعض المديرين و مكاتب الدراسات ، لاسيما على مستوي مشروع انجاز 3077 سكن بيع بالإيجار" عدل" بمنطقة القطب الحضري القنطرة في بلدية سيدي عمار، حول التلاعب في الأرقام و الغش في الانجاز و تقديم المعلومات المغلوطة إلى الجهات الوصية من طرف مكاتب الدراسات و المديريات المركزية المشرفين على المشاريع السكنية، مهددا هؤلاء المسؤولين و المقاولات الانجاز و مكاتب الدراسات بالمحاسبة و العقاب و الإحالة على العدالة من تثبت تحقيقات اللجان الوزارية المختصة ضلوعه في الغش و التدليس و التلاعب بالصفقات العمومية.