كشف شباب فواعل في الحراك الشعبي بولاية البويرة"للخبر" أنه اقدموا على تنظيم وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مقر دار الثقافة على زعموم بوسط المدينة تعبيرا منهم على رفضهم التحدث مع منسق هيئة الحوار والوساطة، كريم يونس، اليوم الأحد، واضافوا أن الهيئة " لا تمنح فرصة الحوار لكافة فئات المجتمع بهدف إيجاد حلول للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد".



وقال ذات المتحدثون أنه كان من المنتظر وصول كريم يونس خلال صبيحة اليوم للقاء مع شباب من فواعل الحراك الشعبي - حسب الرافضين - قدموا من مختلف بلديات الولاية ومن بعض الولايات الأخرى.



هذا وقد حرص يونس على عدم الحضور إلى ولاية البويرة وبالضبط أمام مقر دار الثقافة بعد بلغه أنه يوجد المئات من الرافضين بهيئته ودوره في الوساطة لإيجاد الحلول وحسبهم ايضا "هيئة الحوار والوساطة "لا تتحدث لا باسم الشعب الجزائري ولا باسم الحراك الشعبي" .