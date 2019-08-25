توفي ،مساء اليوم الأحد، ثلاثة أشخاص من بينهم طفلة اثر حادث مرور مروع وقع بالطريق السيار على مستوى بلدية واد الفضة بالشلف،الضحايا هم امرأتان "45 و 50 سنة" وطفلة عمرها 10 سنوات نقلوا إلى عيادة الكريمية،كما خلف هذا الحادث 8 جرحى نقلوا إلى عيادتي الكريمية وواد الفضة لتلقي العلاج،وعلمت "الخبر" أن الحادث وقع بسبب انحراف شاحنة مقطورة محملة بالخشب ليصطدم بها أربع سيارات سياحية كانت في اتجاه مدينة الشلف، ونجم عن الحادث خسائر مادية كبيرة بعد إتلاف كلي للسيارات وتضرر الشاحنة المقطورة التي اعترضت الطريق وتطلب جلب آلة كبيرة لسحبها من وسط الطريق لتحريره بعدما امتدت طوابير السيارات إلى عدة كلمترات.