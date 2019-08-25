تأهل نادي اتحاد الجزائر إلى الدور السادس عشر لمسابقة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم, بفضل فوزه على ضيفه نادي سونيداب النايجيري (3-1), الشوط الأول (2-0), سهرة اليوم بملعب 5 جويلية الأولمبي (الجزائر), برسم إياب الدور التمهيدي من المنافسة القارية.

وتقدم أصحاب الضيافة في النتيجة منذ الشوط الأول, عبر ثنائية محيوص (د 26) ولاعبه الليبي, اللافي (د 35), من ركلة جزاء. قبل أن يقلص سونيداب النتيجة من نيران صديقة, عندما سجل خيراوي ضد مرماه (د 59). لكن عرجي (د 64) أضاف الهدف الثالث, مهديا بذلك الفوز والتأهل لأبناء "سوسطارة".

وبالتالي ضمن أشبال المدرب بلال دزيري, تأشيرة عبورهم, بعد تفوقهم كذلك في مباراة الذهاب (2-1), بنيامي.

وسيواجه اتحاد الجزائر, خلال الدور السادس عشر نادي حوريا كوناكري (غينيا), شهر سبتمبر المقبل.

وبدوره, تأهل فريق شبيبة القبائل, الممثل الجزائري الثاني في أغلى منافسة قارية للأندية, أمس السبت إلى نفس الدور, رغم انهزامه أمام مضيفه نادي المريخ السوداني (2-3), لكنه استفاد من فوزه في مباراة الذهاب (1-0), بملعب "الوحدة المغاربية" ببجاية.