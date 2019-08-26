طالب أعضاء في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني برحيل القيادة الحالية للحزب، وقالوا إنها تفتقد للشرعية وأن انتخاب محمد جميعي في أفريل الماضي شابته عدة خروقات.

وتحدث بيان صادر أمس عن أعضاء في اللجنة المركزية، بأن ما جرى في دورة اللجنة المنعقدة في 30 أفريل والتي شهدت انتخاب محمد جميعي "جرت خارج أسس الديمقراطية وقواعد الاختيار الحر، وباستعمال وسائل غير أخلاقية، تتنافى وقواعد الحزب ومنافية للمادتين 38 (احترام القواعد الديمقراطية) و45 (احترام الدستور وقانون الأحزاب) من القانون العضوي للأحزاب السياسية".

وأشار البيان إلى الدورة الأخيرة للجنة التي شهدت تقديم أعضاء المكتب السياسي الجديد، غير شرعية لـ"عدم بلوغ النصاب القانوني"، و"استعمال وكالات وهمية دون علم أصحابها، وليس لديها أي طابع رسمي وأن ما تمخض عنها من تشكيلة للمكتب السياسي مخالف للمادتين 36 و37 من قانون الأحزاب التي توجب على الأحزاب إبلاغ الداخلية بالتغييرات التي تتم على الهياكل القيادية للحزب في أجل أقصاه شهر ونشر هذه التغييرات في الصحف". وتحمل الاتهامات الواردة عن أعضاء اللجنة المركزية طابعا جنائيا بالنظر إلى الحديث عن تزوير الوكالات.

وفي هذا الصدد، تحدث المعارضون أنهم يحتفظون بحقهم في المتابعة القضائية فيما يتعلق بالدورتين الأخيرتين للجنة المركزية.

ودعا الأعضاء الأمين العام الحالي، محمد جميعي، للتخلي عن منصبه وتنظيم دورة طارئة للجنة المركزية لانتخاب أمين عام جديد خليفة له.

وضمت التوقيعات أسماء 40 عضوا في اللجنة المركزية، منهم محمد عليوي وأبو الفضل بعجي ومدني برادعي، أعضاء المكتب السياسي السابقون وبشير شارة.